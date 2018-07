Com um a menos, PSG tropeça fora e perde chance de liderar Francês

Depois de passar apenas uma noite na liderança do Campeonato Francês no meio de semana, o Paris Saint-Germain perdeu a chance de retomar provisoriamente a primeira colocação da tabela nesta sexta-feira, ao ser derrotado pelo Toulouse por 2 a 0, fora de casa. A partida abriu a 7ª rodada do Francês.

Com o resultado, o Toulouse desbancou o PSG da vice-liderança da classificação, somando agora 14 pontos. Só não tirou o Nice, do atacante Mario Balotelli, da primeira colocação porque o líder tem uma vitória a mais. Com 13, o PSG caiu para o terceiro lugar, mas pode perder mais posições no decorrer da rodada, no sábado e no domingo.

Irregular neste início de Francês, sem a liderança e os gols de Zlatan Ibrahimovic, o time de Paris dormiu na liderança na noite de terça ao derrotar o Dijon por 3 a 0. No entanto, o Nice assumiu a ponta no dia seguinte com goleada de 4 a 0 sobre o Monaco.

Nesta sexta, em Toulouse, o primeiro tempo reservou poucas emoções para os dois lados. Mas, na segunda etapa, o PSG não teve nenhum motivo para comemorar. Logo aos dois minutos, Serge Aurier fez pênalti e levou o segundo cartão amarelo, deixando os visitantes com um a menos em campo. Yann Bodiger converteu a cobrança e deixou o Toulouse em vantagem.

O segundo gol dos anfitriões contou com ajuda de Thiago Motta. O brasileiro naturalizado italiano errou ao tentar recuar a bola e facilitou a vida de Jimmy Durmaz, que mandou para as redes e sacramentou a vitória do time da casa, aos 34 minutos da segunda etapa.