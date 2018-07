Com um a menos, Real Madrid bate Sevilla no Espanhol

Com a vitória apertada, o time do técnico José Mourinho manteve o aproveitamento de 100% em casa, chegou aos 41 pontos e manteve a distância de apenas dois para o rival. Já o Sevilla continua mostrando dificuldade na temporada. Soma 20 pontos, na 11.ª colocação.

Real Madrid e Sevilla fizeram um jogo tenso, marcado por 14 cartões, incluindo dois vermelhos. No primeiro tempo, o argentino Di Maria quase gerou confusão com a defesa rival ao tirar satisfação com um marcador após pedir pênalti. Árbitro e jogadores, contudo, apenas discutiram e deram sequência a um jogo morno na etapa inicial.

O ataque do Real tinha dificuldade em penetrar na zaga adversária. E quando chegava com perigo, Benzema desperdiçava as poucas oportunidades ao ficar em posição de impedimento. Sem criatividade, o time da casa viu o Sevilla crescer na partida na volta do intervalo, mesmo com uma atuação discreta do brasileiro Luís Fabiano.

A situação do Real ficou complicada aos 19 minutos, quando Ricardo Carvalho levou o segundo cartão amarelo. A arbitragem interpretou que o português atingiu o marcador com o cotovelo em uma disputa de cabeça.

Mas a expulsão não abalou o Real. Mesmo em desvantagem numérica, os anfitriões chegaram à vitória com um gol de Di Maria, aos 32 minutos. Após bate-rebate na área, o argentino aproveitou a sobra pela esquerda e, marcado pelo goleiro, bateu quase sem ângulo para o gol vazio. Nos acréscimos, Dabo acertou um pontapé em Di Maria e recebeu o cartão vermelho direto.

Agora, os dois times só voltarão a campo no início de janeiro, para a 17.ª rodada do Espanhol. O Real Madrid enfrentará o Getafe no dia 2, fora de casa, enquanto o Sevilla vai duelar com o Osasuna, diante de sua torcida.