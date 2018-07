Com um a menos, Valencia busca empate com Sevilla fora de casa

O Valencia conseguiu um valioso empate fora de casa diante do Sevilla neste sábado, na estreia de ambos no Campeonato Espanhol. A equipe perdia por 1 a 0 no segundo tempo quando teve um jogador expulso, mas ainda assim foi para cima, pressionou nos últimos minutos e arrancou a igualdade, por 1 a 1.

Aproveitando o fato de atuar em casa, o Sevilla foi para cima no início e abriu o placar no fim do primeiro tempo. Bacca foi lançado em velocidade, fez boa jogada e tocou para Vidal. Ele finalizou em cima do goleiro brasileiro Diego Alves, mas aproveitou o rebote para marcar.

No segundo tempo, o Valencia tentou a reação e colocou o atacante De Paul. Menos de cinco minutos após entrar, no entanto, o jogador foi expulso por agredir Vidal. A diferença numérica não intimidou os visitantes, pelo contrário, empurrou a equipe para cima. Até que aos 43 minutos, Orbán selou a igualdade também aproveitando rebote.

ATHLETIC BILBAO PERDE

Em outro jogo deste sábado, o Athletic Bilbao perdeu jogo com arbitragem polêmica para o Málaga, por 1 a 0, fora de casa. Os visitantes reclamaram muito de um gol mal anulado do goleiro Iraizoz já nos acréscimos e de um pênalti não marcado sobre Aduriz. Por outro lado, os anfitriões tiveram dois jogadores expulsos.

O único gol da partida saiu aos 35 minutos. Roque Santa Cruz perdeu cobrança de pênalti, mas a sobra ficou com o próprio paraguaio, que tocou para a rede. Já aos 49 do segundo tempo, Iraizoz foi para a área em cobrança de falta para tentar o empate, e marcou de cabeça, mas o árbitro anulou de maneira inexplicável. Ainda houve tempo para que o juiz não visse puxão claro do goleiro Kameni em Aduriz, levando novamente os jogadores do Athletic à loucura.

OUTROS RESULTADOS

Nos outros dois jogos do dia, destaque para o Espanyol, que buscou o empate por 1 a 1 diante do Almería nos acréscimos, mesmo atuando fora de casa e também com um homem a menos. Já o Granada recebeu o Deportivo La Coruña e venceu por 2 a 1, de virada.