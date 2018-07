Com um a menos, Valencia vence o Mallorca e sobe para quinto

Depois de perder por 2 x 1 em casa para o Paris St Germain na Liga dos Campeões da Europa durante a semana, o Valencia teve problemas quando, aos 28 minutos de jogo, Tino Costa foi expulso após fazer falta em Tomas Pina.

O jogador do Mallorca Giovani dos Santos era a ameaça constante para abrir o placar, mas o zagueiro português Ricardo Costa surgiu na segunda trave para testar para o fundo da rede aos 15 minutos da etapa final e colocar o Valencia na frente.

O goleiro do time da casa, o brasileiro Diego Alves, impedia o gol de empate do Mallorca até que o esforço do Valencia foi recompensado com mais um gol, desta vez do atacante espanhol Soldado, que apareceu livre para superar Dudu Aouate e selar a vitória a nove minutos do fim do jogo.

Penúltimo colocado, o Mallorca venceu apenas um dos seus últimos 19 compromissos fora de casa no Campeonato Espanhol.

Já o Valencia somou 40 pontos em 24 jogos nesta temporada, dois atrás do quarto colocado Malaga, que venceu o Athletic Bilbao por 1 x 0 em casa no sábado.

No jogo do meio-dia, o Levante brecou a corrida da Real Sociedad rumo à zona de classificação para as competições europeias ao segurar um empate em 1 x 1 com um homem a menos; os dois gols foram oriundos de cobranças de pênalti.

Carlos Vela deu a vantagem aos bascos e Michel empatou, mas o Levante teve de se virar depois que o lateral esquerdo Nikos Karabelas foi expulso no começo da segunda etapa. A Real Sociedad está na sexta posição com 37 pontos.

(Por Mark Elkington)