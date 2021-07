Com um a menos, Vasco perde para o Goiás e fica mais longe do G-4 da Série B

O Vasco segue sofrendo com a irregularidade e não conseguiu mais uma vez emplacar duas vitórias seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, visitou o Goiás no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela oitava rodada, e foi derrotado por 1 a 0, jogando com um a menos desde os primeiros minutos.

Com o resultado, o Vasco se mantém com dez pontos e distante do G-4, a zona de acesso à primeira divisão, em oitavo lugar. O Goiás alcançou três jogos sem perder, em terceiro lugar, com 15 pontos, e se manteve com 100% de aproveitamento como mandante. Está em terceiro lugar, dentro do G-4.

A partida foi muito diferente do que o Vasco imaginava, pois em cinco minutos Bruno Gomes levou dois cartões amarelos e deixou o time carioca com um jogador a menos. Mesmo com desvantagem, o Vasco se postou bem defensivamente, mas viu o Goiás tomar as ações da partida.

Como na boa cabeçada de Elvis para boa intervenção do goleiro Vanderlei, que jogou para escanteio. Em outro lance, Elvis chutou de fora da área e exigiu defesa em dois tempos. Restou ao Vasco chutes de fora da área, primeiro com Cano e depois com Galarza, mas sem tanto perigo.

No segundo tempo, Marcelo Cabo fez mudanças para alterar a forma de jogar do Vasco, que passou a ocupar mais o setor ofensivo. Mas isso não durou muito e, aos poucos, o Goiás voltou a ter as melhores chances.

Somente aos 35 minutos, o Goiás conseguiu transformar a superioridade numérica em vantagem no placar. Miguel Figueira chutou forte na trave e, no rebote, Everton Brito completou.

O Vasco, visivelmente nervoso com o gol, tentou ir ao ataque, mas de forma desorganizada. Assim, não conseguiu evitar o resultado negativo. Após o apito final, ainda houve um princípio de confusão entre jogadores, com MT, do Vasco, mais exaltado, sendo necessária a intervenção dos companheiros. O volante Juninho, que estava no banco, foi expulso e virou mais uma baixa para o próximo jogo.

Os dois times voltam a campo no sábado pela nona rodada. Às 16h30, o Vasco recebe o Confiança em São Januário, no Rio de Janeiro. Mais tarde, às 21h30, o Goiás visita o Vitória no Barradão, em Salvador.

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 1 x 0 VASCO

GOIÁS - Tadeu; Apodi, Reynaldo, David Duarte e Hugo; Breno (Everton Brito), Caio Vinícius e Elvis (Miguel Figueira); Luan Dias (Albano), Bruno Mezenga e Alef Manga (Dadá Belmonte). Técnico: Pintado.

VASCO - Vanderlei; Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e MT; Andrey (João Pedro), Bruno Gomes, Galarza (Michel), Sarrafiore (Léo Jabá) e Morato (Gabriel Pec); German Cano (Daniel Amorim). Técnico: Marcelo Cabo.

GOL - Everton Brito, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - David Duarte, Albano e Alef Manga (Goiás); Galarza, Morato, Léo Jabá e Vanderlei (Vasco).

CARTÕES VERMELHOS - Bruno Gomes e Juninho (Vasco).

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores (SP).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).