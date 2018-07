Com um expulso, Napoli ganha do Sassuolo e já se aproxima da Roma

A sequência de empates (são seis nos últimos sete jogos) pode custar a vice-liderança do Campeonato Italiano à Roma. Afinal, o Napoli está cada vez mais na cola. Nesta segunda-feira, pela 24.ª rodada, jogando em casa, no San Paolo, a equipe de Nápoles ganhou do Sassuolo por 2 a 0.

Enquanto a Roma somou 17 pontos nos últimos 11 jogos (foram oito empates), o Napoli ganhou 22. Assim, a diferença entre os dois caiu para apenas três pontos, com os napolitanos chegando a 45 e os romanos a 48. A Juventus lidera com 57, disparada na frente.

Nesta segunda-feira, o Napoli resolveu o jogo no segundo tempo. Aos 15 minutos, sozinho no meio de seis marcadores, Zapata brigou pela bola e chutou forte no canto direito. Dez minutos depois, Hamsík pegou bonito na bola após passe de Zapata e o goleiro nem se mexeu.

Quando o jogo já estava 2 a 0, aos 26, Mertens recebeu o cartão vermelho por uma falta por trás, apenas cinco minutos depois de entrar em campo. Mesmo com um jogador a mais, o Sassuolo não se aproximou do empate. A equipe é 12.ª colocada, com 29 pontos.