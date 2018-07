Com um gol de Hernanes, Lazio derrota a Internazionale Com mais uma grande atuação do meia Hernanes, autor de um gol de falta, a Lazio conseguiu nesta sexta-feira uma importante vitória pela abertura da 15.ª rodada do Campeonato Italiano. No estádio Olímpico, a equipe de Roma derrotou a Internazionale, atual pentacampeã nacional, por 3 a 1 e se igualou ao Milan na tabela de classificação. Só perde a liderança para o rival milanês, que joga em casa contra o Brescia neste sábado, no critério de saldo de gols (11 a 8).