Com um gol de Lucas Paquetá, Lyon bate Brest e assume a liderança do Francês

Com um gol do brasileiro Lucas Paquetá, o Lyon derrotou o Brest por 3 a 2, fora de casa, nesta sexta-feira na abertura da 26ª rodada do Campeonato Francês. Com a vitória, a equipe assumiu a liderança da competição, ao somar 55 pontos, juntamente com Lille, mas com um saldo de gols melhor (30 a 27).

"A briga continua muito boa. São praticamente quatro equipes na disputa pelo título, já que o Monaco também vem bem próximo. Se vencer o PSG, encosta de vez. Hoje (sexta-feira), fizemos um grande primeiro tempo, mas nos desligamos um pouco no segundo, quando eles também voltaram com outra postura. Mas soubemos controlar no fim e conquistamos uma vitória muito importante. Vamos manter esse foco para buscar o título”, disse Paquetá, que marcou seu quarto gol no Francês.

Leia Também Sem Neymar e com falha de Marquinhos, PSG consegue vitória sofrida sobre o Nice

O Brest começou melhor na partida e logo aos 15 segundos forçou Anthony Lopes a fazer uma grande defesa. Aos oito minutos, o goleiro do Lyon voltou a aparecer bem com nova bela intervenção.

Do outro lado, Cibois não foi bem e ao se atrapalhar na saída de bola permitiu que o brasileiro Lucas Paquetá fizesse o primeiro gol do jogo. A partir daí, os visitantes passaram a dominar a partida.

Aos 29, Aouar ampliou a vantagem com uma bela finalização, após bonita troca de passes do setor ofensivo. Aos 44, Depay, derrubado por Cibois dentro da área, fez o terceiro gol do Lyon em cobrança perfeita de pênalti.

O Brest veio para o tudo ou nada na etapa final e conseguiu fazer seu primeiro gol aos oito minutos com Chardonnet, em bela cabeçada. O gol animou os anfitriões, que buscaram o ataque e abriram espaços para os contra-ataques do Lyon. Neste momento, Cibois se redimiu da falha no primeiro gol, ao realizar pelo menos três defesas importantes.

Cardona, aos 29, foi veloz para surgiu livre na área e fazer o segundo gol do Brest, que não teve forças para buscar ao menos o empate, permanecendo com 31 pontos, em 12º lugar na classificação.