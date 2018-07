Com um gol de Neymar, Barcelona ganha e avança na Copa do Rei

BARCELONA - Depois de golear o Cartagena por 4 a 1 na partida de ida, fora de casa, o Barcelona entrou em campo nesta terça-feira praticamente para cumprir tabela na Copa do Rei. Sem grandes dificuldades, o time catalão voltou a bater o adversário, desta vez por 3 a 0, no Camp Nou. Ao contrário do primeiro jogo, quando começou no banco, Neymar foi titular, atuou ao longo dos 90 minutos e era discreto até marcar o gol que selou o placar.

O resultado fez o Barcelona avançar às oitavas de final do torneio. E o time catalão já sabe seu adversário: será o Getafe, que passou pelo Girona por 4 a 1, nesta terça, em casa, e também garantiu vaga. Sarabia, Colunga, Lafita e Lisandro López marcaram para os mandantes, que haviam ficado no empate por 1 a 1 na ida.

Com a vaga praticamente assegurada, o técnico Gerardo Martino levou o Barcelona a campo sem nomes como o zagueiro Piqué, os meio-campistas Xavi e Busquets, além do atacante Alexis Sánchez. Mesmo com a grande diferença técnica, os donos da casa ainda levaram um susto aos 27 minutos, quando Segura arriscou e acertou a trave de José Pinto.

O lance acordou os catalães, que foram para cima e marcaram o primeiro aos 30 minutos. Montoya avançou pela direita e cruzou para Pedro, que desviou para o gol. O jogo ficou ainda mais tranquilo para o Barcelona, que passou a administrar o tempo. Assim, só voltou a marcar aos 22 do segundo tempo, com Tello, que contou com desvio de Mariano. Já aos 43, Neymar, de cabeça, após cruzamento de Iniesta, selou o resultado.

Em outras partidas da Copa do Rei no dia, destaque para o Osasuna, que avançou às oitavas com um empate por 1 a 1 diante do Málaga, em casa. Os mandantes aproveitaram o gol fora de casa, já que haviam ficado no 3 a 3 na ida, e agora devem ter pela frente o Real Madrid, que enfrenta nesta quarta o Olimpic Xativa em casa. Na ida, empate por 0 a 0.

Ainda nesta terça, o Villarreal teve bastante dificuldade, mas venceu o Elche por 1 a 0, em casa, e garantiu-se nas oitavas. Já o Levante goleou o Recreativo Huelva por 4 a 0 e também se classificou.