Com um gol em cada tempo, Vitória e Atlético-MG empatam

Vitória e Atlético Mineiro empataram por 1 a 1, neste domingo, em partida disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira vinha de derrota sofrida para o Grêmio por 3 a 0, na última quinta-feira, em casa, e o time rubro-negro baiano havia empatado com o América-MG, também na capital mineira, em 1 a 1.

Com o resultado, os dois times chegaram a cinco pontos na tabela de classificação do Brasileirão e ocupam posição intermediária. O gol do Atlético, no primeiro tempo, foi marcado pelo meia Patric. O centroavante e artilheiro Kieza, na segunda etapa, fez para o Vitória.

No começo do primeiro tempo, Patric por pouco não abriu o placar para o Atlético em chute à queima-roupa defendido pelo goleiro Fernando Miguel. A reação foi imediata e, aos três minutos, bola na trave do Vitória, em batida cruzada de Diego Renan.

A partida começou movimentada, mas seguiu sem grandes emoções até os 35 minutos, quando Patric aproveitou escanteio rasteiro batido por Marcos Rocha da direita e chutou para marcar. O goleiro Fernando Miguel falhou no lance. O Vitória tentava cruzamentos pela direita, com David, mas a maioria nas mãos de Victor. Sem muito esforço, o Atlético segurou a vantagem até o intervalo.

No início do segundo tempo, o Vitória teve a primeira chance de gol em bola parada. Diego Renan bateu e a bola acertou a rede pelo lado de fora. Aos 10 minutos, foi a vez do Atlético. Patric chutou e Fernando Miguel defendeu. Pablo aproveitou o rebote, mas o goleiro baiano pegou de novo.

Aos 22 minutos, Victor salvou o Atlético do empate defendendo um chute colocado de Dagoberto. Aos 33, porém, não teve jeito. Victor Ramos lançou Kieza, que chutou na saída do goleiro para igualar o placar.

Nesta quarta-feira, pela quinta rodada, o Atlético vai receber o Fluminense no estádio Independência, em Belo Horizonte, em partida marcada para as 21h45. Já o Vitória vai a Volta Redonda (RJ), na quinta, às 21 horas, para enfrentar o Flamengo.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 x 1 ATLÉTICO-MG

VITÓRIA - Fernando Miguel; Maicon Silva, Vitor Ramos, Ramon e Diego Renan; Amaral, Willian Farias e Leandro Domingues (Flávio); David (Dagoberto), Kieza e Vander (Alípio). Técnico: Vagner Mancini.

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Edcarlos, Tiago e Lucas Cândido; Rafael Carioca, Leandro Donizete e Patric; Pablo (Júnior Urso), Hyuri (Capixaba) e Carlos (João Figueredo). Técnico: Marcelo Oliveira.

GOLS - Patric, aos 35 minutos do primeiro tempo; Kieza, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diego Renan, Maicon Silva, Amaral, Willian Farias e Vitor Ramos (Vitória); Capixaba, Rafael Carioca, Lucas Cândido, Carlos e Edcarlos (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

RENDA - R$ 266.766,00.

PÚBLICO - 12.791 pagantes.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).