Com um gol nos últimos seis jogos, Liedson vê final do Paulistão 'aberta'

SÃO PAULO - Empatado com Elano na artilharia do Campeonato Paulista, com 11 gols, o atacante Liedson vive uma fase um pouco incômoda no Corinthians. Ele só conseguiu balançar as redes em um dos últimos seis jogos que disputou e não soube aproveitar as raras chances que teve de marcar no primeiro jogo da final contra o Santos, no último domingo, no Pacaembu. O jogador chegou a acertar uma bola na trave e agora espera poder voltar a desencantar no próximo domingo, na Vila Belmiro, no confronto que definirá o título.

"Foi um jogo complicado em que as duas equipes tiveram grandes oportunidades. Pecamos na finalização", lamentou Liedson, no último domingo, antes de projetar um duelo sem favoritos para o segundo jogo da final contra o Santos.

"Fizemos um bom jogo e está tudo aberto para o jogo de volta", opinou o atleta, que não marca um gol desde o último dia 23 de abril, quando abriu o placar da vitória por 2 a 1 sobre o Oeste, no Pacaembu, pelas quartas de final do Paulistão. Na ocasião, ele encerrou um jejum de um mês sem marcar, pois não vazava as metas adversárias desde 23 de março, quando ajudou o time a bater o mesmo Oeste por 3 a 0.

Após aquele duelo, Liedson passou em branco no clássico contra São Paulo e contra Botafogo-SP e São Caetano, antes de ficar fora da partida diante do Santo André, pela rodada final da primeira fase do Paulistão. Em seguida, ele voltou a marcar diante do Oeste e novamente amargou jejum diante do Palmeiras, na semifinal, e no primeiro confronto da decisão com o Santos.

