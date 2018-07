Com um gol polêmico, Napoli avança na Copa da Itália

A partida desta quinta marcou a estreia do atacante chileno Eduardo Vargas no Napoli, contratado junto ao Universidad de Chile no final do ano passado por cerca de 15 milhões de euros. Como esperado, o jogador sul-americano, destaque da equipe chilena no segundo semestre de 2011, mostrou muito desentrosamento com seus companheiros, especialmente o uruguaio Edison Cavani.

Para deixar as coisas ainda mais complicadas, foi de Vargas a falha que ocasionou o gol do Cesena, aos 21 minutos do primeiro tempo. Tentando ajudar a defesa, o chileno desviou uma troca de passes do adversário e a bola sobrou limpa para Popescu, na entrada da área, chutar rasteiro por baixo do goleiro Rosati e marcar o gol dos visitantes.

Pressionado pela desvantagem e tecnicamente muito mal em campo, o Napoli sofria para chegar ao ataque. Muito vaiado no intervalo pelos torcedores, o técnico Walter Mazzari resolveu voltar para o segundo com o macedônio Pandev no lugar de Vargas. O time napolitano ainda mostrava muito nervosismo, mas conseguiu o empate com Cavani, aos 20 minutos, em um rebote dado pelo goleiro Ravaglia após uma falta rasteira cobrada por Pandev.

Com o empate, o duelo iria para a prorrogação, mas o Napoli foi todo ao ataque para evitar ter de jogar mais 30 minutos. Aos 41, veio o gol da classificação, mas de forma muito polêmica. Em uma falta cobrada por Pandev pelo lado direito da área do Cesena, a bola foi para o canto esquerdo baixo de Ravaglia, que teria feito a defesa quando a bola já havia entrado. Sem titubear, o auxiliar Preti correu para o meio de campo e o árbitro Doveri confirmou o gol que garantiu a vaga ao Napoli.

OUTROS CLASSIFICADOS - O Napoli é o sexto time classificado às quartas de final. Anteriormente já passaram Juventus, Siena, Lazio, Roma e Chievo Verona. Dois duelos já estão definidos: Juventus x Roma e Siena x Chievo Verona. A Lazio espera pelo vencedor do confronto entre Milan e Novara, que jogarão na próxima quarta, em Milão.