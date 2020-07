Com um golaço, Southampton derrota um desinteressado Manchester City

Com um golaço de Che Adams, quase do meio de campo, o Southampton aproveitou para vencer um aparente desmotivado Manchester City, neste domingo, em jogo válido pela 33.ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, o Southampton chegou aos 43 pontos, em 13.º lugar na classificação, ganhando a posição do Crystal Palace. O segundo colocado City, com 66 pontos, vê a aproximação perigosa do Leicester, que tem 58. Restam ainda cinco rodadas e o Liverpool, campeão antecipado, acumula impressionantes 89 pontos.

O único gol em Southampton foi uma obra de arte. Che Adams percebeu o goleiro Ederson adiantado e com um lindo toque, repleto de efeito, mandou a bola por cobertura. Uma pena o estádio estar vazio.

No segundo tempo, o técnico Pep Guardiola tentou motivar seus jogadores e até colocou em campo De Bruyne e Foden na tentativa de buscar a virada, mas não teve sucesso.