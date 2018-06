Com um jogador a mais, Tunísia só empata com a Turquia em amistoso pré-Copa

A Tunísia encarou nesta sexta-feira a Turquia, na cidade de Carouge, em mais um amistoso de preparação para a Copa do Mundo. E a seleção africana decepcionou. Mesmo com um jogador a mais em boa parte da partida, não passou de um empate por 2 a 2 com o rival que sequer estará na Rússia para o torneio.

Este foi o segundo empate seguido da Tunísia, que já havia ficado no 2 a 2 com Portugal, na última segunda. Se não foi o resultado esperado pela torcida, ao menos ampliou a longa sequência invicta do país, que não perde desde março do ano passado. De lá para cá, são nove jogos sem derrota, com cinco vitórias e quatro empates.

Depois de um primeiro tempo em branco, a Turquia abriu o placar nesta sexta aos oito minutos do segundo, com Cenk Tosun, de pênalti. Anice Badri empatou e o mesmo Tosun foi expulso logo depois. Com um a mais, os tunisianos foram para cima e chegaram ao segundo gol com Sassi, mas, nos acréscimos, Soyuncu selou a igualdade.

A Tunísia agora fecha sua preparação para o Mundial com o amistoso diante da Espanha, dia 9 de junho, Krasnodar, já na Rússia. A seleção está no Grupo G da Copa, ao lado de Bélgica, Panamá e Inglaterra, adversária da estreia no dia 18 de junho, em Volgogrado.