Com um jogador a menos, Espanyol consegue vencer o Sporting

O meio-campista Raul Baena recebeu o segundo cartão amarelo aos 7 minutos do segundo tempo e foi expulso em Cornella-El Prat, mas o time dirigido por Mauricio Pochettino venceu todas as suas partidas em casa e continuou a dominar mesmo com um a menos.

Com assistência de Pablo Osvaldo, Garcia marcou o seu gol aos 31 minutos do segundo tempo para garantir o aproveitamento de 100 por cento em casa do time.

O time de Barcelona chegou à terceira colocação com 28 pontos em 14 partidas, sete atrás do vice-líder Real Madri, que venceu por 2 x 0 o Valencia em casa no sábado.

O Barcelona é o líder com 37 pontos após a vitória de 3 x 0 sobre o Osasuna também no sábado. O Villarreal, quarto com 27 pontos, enfrenta o Sevilla em casa também no domingo.

Nas outras partidas, o Getafe venceu em casa o Mallorca por 3 x 0 e o Málaga dirigido por Manuel Pellegrini voltou a vencer com a goleada de 4 x 1 contra o Racing Santander.

Na batalha entre os últimos colocados, Almeria e Real Zaragoza, terminou em 1 x 1, o que faz do Zaragoza treinado de Javier Aguirre continue na lanterna com nove pontos.