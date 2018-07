Com um jogador a menos, Luverdense segura empate com o Paraná

Mesmo tendo um jogador a menos por todo o segundo tempo, o Luverdense empatou com o Paraná por 1 a 1, nesta sexta-feira, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O empate deixou o time do Mato Grosso com 17 pontos, em 17.º lugar, ainda na zona de rebaixamento. O do Paraná, que estreou o técnico Lisca no lugar de Cristian de Souza, ocupa a 10.ª posição, com 21.

Apesar de um início equilibrado, naquele famoso período de estudos, quem saiu na frente foi o Luverdense. Após cobrança de escanteio em curva por Léo Cereja, o zagueiro Pablo subiu bem e testou com força bem em cima do goleiro Richard, aos 16 minutos. O Paraná reagiu com uma avançada de Robson e a finalização rasteira para a primeira boa defesa de Diogo Silva. Ele rebateu e a defesa aliviou, aos 19. A história do jogo começou a mudar aos 27 minutos, quando Léo Cereja perdeu a bola e Alemão armou o contra-ataque para Minho. Ele descia em velocidade quando sofreu a falta por trás de Neguete. Como o atacante ia em direção ao gol, o árbitro expulsou o zagueiro da casa, de forma acertada.

Antes mesmo que a falta fosse cobrada, o técnico Júnior Rocha recompôs o sistema defensivo com a entrada de Pierre no lugar do meia Léo Cereja. Desta forma, conseguiu manter o equilíbrio das ações e qualquer ameaça do visitante.

No segundo tempo, porém, o Paraná voltou adiantado e claramente disposto a buscar o empate. O meia Zezinho, que tinha entrado no lugar do volante Gabriel Dias, chutou de longe e a bola explodiu na parte de cima do travessão, aos cinco minutos. Aos 12, Leandro Vilela fez o passe para Alemão, que na frente da área arriscou o chute. A bola desviou em Pablo e tirou o goleiro Diogo Silva do lance. Tudo igual no placar.

Com novo ânimo, o Paraná ainda buscou a vitória. Criou outras chances, mas não soube como finalizar com precisão. O Luverdense, com um a menos, teve que se contentar com o empate, mesmo atuando em casa.

Os dois times voltam a jogar no próximo dia 29, um sábado, pela 17.ª rodada. O Luverdense vai enfrentar o Boa, às 19 horas, em Varginha (MG), enquanto que no Paraná vai receber o Santa Cruz, às 16h30, no estádio Durival de Brito, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 1 x 1 PARANÁ

LUVERDENSE - Diogo Silva; Aderlan, Pablo, Neguete e Christiano; Ricardo, Moacir e Douglas Baggio (Rafael Ratão); Léo Cereja (Pierre), Rafael Silva e Alfredo (Erik). Técnico: Júnior Rocha.

PARANÁ - Richard; Cristovam, Maidana, Eduardo Brock e Igor; Gabriel Dias (Zezinho), Leandro Vilela e João Pedro (Renatinho); Robson, Minho (Felipe Alves) e Alemão. Técnico: Lisca.

GOLS - Pablo, aos 16 minutos do primeiro tempo; Alemão, aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ricardo, Aderlan, Pablo e Moacir (Luverdense).

CARTÃO VERMELHO - Neguete (Luverdense).

ÁRBITRO - Diego Pombo Lopez (BA).

RENDA - R$ 11.180,00.

PÚBLICO - 1.291 pagantes.

LOCAL - Estádio Passos das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).