Com um mais, Málaga vence fora e reage no Espanhol

ELCHE - O Málaga derrotou o Elche por 1 a 0, nesta sexta-feira, fora de casa, e reagiu no Campeonato Espanhol. Com a mais durante quase todo o segundo tempo, o visitante administrou a vantagem obtida no início da partida, que abriu a 17ª rodada.

Ignacio Camacho foi o autor do único gol do confronto, logo aos 6 minutos do primeiro tempo. Com este gol, o Málaga conquistou a primeira vitória em nove jogos disputados fora de casa. O resultado ameniza a pressão sobre o técnico Bernd Schuster.

A vitória foi facilitada pela expulsão de Damian Suarez, aos 16 minutos do segundo tempo. Com um a menos em campo, o Elche não teve forças para buscar o empate, apesar do apoio da torcida. O Málaga ocupa agora o 9º lugar da tabela, com 20 pontos, enquanto o Elche é o 14º, com 17 pontos.