Com um ponto em três jogos, Hamburgo demite técnico Com apenas um ponto somado nas primeiras três partidas do Campeonato Alemão da temporada 2014/2015, e ocupando a lanterna da competição, o Hamburgo decidiu tomar uma atitude. Nesta segunda-feira, o clube anunciou a demissão do técnico Mirko Slomka, que estava no cargo há sete meses.