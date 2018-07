Com um de Pratto e dois de Robinho, Atlético-MG bate Tupi

Com um gol de Lucas Pratto e dois de Robinho, o Atlético-MG venceu o Tupi por 3 a 0, neste domingo, em Juiz de Fora, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro, e ganhou fôlego para trabalhar durante a semana antes de enfrentar o clássico contra o Cruzeiro, que vale a liderança da competição no próximo domingo.

A vitória levou o Atlético-MG aos 17 pontos, três a menos que o arquirrival Cruzeiro, na segunda posição do Estadual. O Tupi, por sua vez, estacionou nos nove pontos e caiu para a décima colocação no torneio.

Na partida, o Atlético-MG conseguiu abrir o placar aos 15 minutos de jogo, quando Juan Cazares lançou Pratto e o argentino matou no peito, invadiu a área e bateu na saída do goleiro Glaysson.

Antes do intervalo, o Tupi ainda levou perigo ao gol visitante. Aos 31 minutos, Koslowski bateu de longe e obrigou Giovanni a fazer uma boa defesa. Em seguida, o atacante cabeceou à direita da meta.

Para a segunda etapa, o Atlético-MG promoveu a entrada de Robinho no lugar de Cazares e o atacante mostrou vontade, buscando a bola a todo instante. Os gols, entretanto, só saíram mais para o final da partida.

Aos 36, Robinho recebeu sozinho nas costas da zaga, driblou o goleiro e mandou para as redes. Já nos acréscimos do juiz, Luan invadiu a área e rolou para o companheiro fuzilar o arqueiro e se tornar o artilheiro isolado da competição com cinco gols.