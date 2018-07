Com um time misto, Corinthians vence e retoma liderança

SÃO PAULO - Mesmo jogando com um time quase todo reserva, o Corinthians fez a lição de casa nesta quarta-feira e retomou a liderança do Campeonato Paulista, ao derrotar o XV de Piracicaba por 1 a 0, no Pacaembu. Ramón marcou o único gol da partida, no início do segundo tempo.

Com a vitória, o Corinthians dormirá na primeira colocação, com 37 pontos, três à frente do São Paulo, que enfrentará o Catanduvense na quinta. Se vencer, o time do Morumbi, que caiu para terceiro, reassumirá a liderança por ter maior saldo de gols.

A segunda colocação pertence ao Palmeiras, que chegou aos 35 com a vitória sobre o Paulista por 1 a 0, também nesta quarta. Já o XV de Piracicaba estacionou nos 11 pontos, ainda em 17º, dentro da zona de rebaixamento.

Diante do XV de Piracicaba, o técnico Tite preferiu poupar a maior parte de seus titulares, por causa do desgaste físico, ainda que o Corinthians só volte a jogar pela Copa Libertadores no dia 11 de abril. Somente Alessandro, Leandro Castán e Ralf entraram em campo nesta quarta.

O JOGO - Na luta contra o rebaixamento, o XV de Piracicaba aproveitou a ausência dos principais jogadores do Corinthians para dominar os primeiros minutos da partida. Os visitantes chegaram a cercar a área corintiana, esboçando pressão, mas tinham pouco poder de fogo.

Nos melhores lances do XV, Vinícius Bovi passou por Emerson e cruzou rasteiro com perigo, aos 26. O goleiro Cássio, porém, se antecipou e evitou a conclusão da jogada. Aos 41, Adilson recebeu dentro da área, driblou dois marcadores e bateu forte, por cima do travessão.

Com atuação previsível, o Corinthians só entrou no jogo a partir dos 30 minutos, com bolas alçadas na área. Gilsinho completou cruzamento de Emerson e cabeceou rente à trave do goleiro Gilson, aos 34. Três minutos depois, Emerson fez novo cruzamento, mas Gilsinho não alcançou a bola.

Depois de duas tentativas mal sucedidas, o Corinthians abriu o placar logo no primeiro minuto do segundo tempo. Ramón dominou com categoria pela direita, passou por dois marcadores e bateu firme no canto esquerdo do goleiro.

Motivado pelo gol, o Corinthians chegava ao ataque com mais frequência. Aos 11, Edenílson, substituto de Gilsinho, aproveitou rebote do goleiro e mandou à direita do goleiro. Aos 18, foi a vez de Elton buscar rebote, após finalização de Douglas, sem sucesso.

Mas, passada a empolgação pós-gol, o Corinthians retomou o futebol burocrático e o jogo voltou a ficar morno. Sem ameaçar a defesa rival, o time de Tite se concentrou no meio-campo, administrando a pequena vantagem no placar.

Na próxima rodada, o Corinthians enfrentará o Oeste, no domingo, às 16 horas, em Presidente Prudente. O XV de Piracicaba jogará no sábado, contra o Comercial, diante de sua torcida.

CORINTHIANS 1 x 0 XV DE PIRACICABA

CORINTHIANS - Cássio; Alessandro (Welder), Marquinhos, Leandro Castán e Ramón; Ralf, Ramirez e Douglas (Willian); Gilsinho (Edenilson), Emerson e Elton. Técnico: Tite.

XV DE PIRACICABA - Gilson; Vinícius Bovi, Rafael Santos, Glauber e Edu Silva; Diego Borges, Adilson Goiano (André Cunha), Diguinho (Cafu) e Ricardinho; Adilson e Paulinho (Tiago Luis). Técnico: Estevam Soares.

GOL - Ramón, a 1 minuto do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Elton, Ralf, Edu Silva, Glauber,

ÁRBITRO - Welton Orlando Wohnrath.

RENDA - R$ 197.125,50.

PÚBLICO - 6.960 pagantes.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).