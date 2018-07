Com um vermelho na Série B, Rodrigo Pimpão promete menos cartões no Botafogo O atacante Rodrigo Pimpão deve voltar ao time titular do Botafogo neste sábado ciente de que precisa adotar uma postura mais disciplinada. O jogador recebeu uma bronca do técnico René Simões após a expulsão na segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, insatisfeito com a marcação de um lateral para o time do CRB, o atacante arremessou a bola contra o chão e recebeu o segundo cartão amarelo, que o tirou também do jogo contra o Atlético Goianiense.