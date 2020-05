Com uma jangada nas costas, Fortaleza apresenta novo uniforme para a temporada

O Fortaleza encontrou uma forma de motivar seus torcedores neste período de pandemia, ao lançar, neste sábado, o novo uniforme para a temporada 2020. A camisa chamada "Tradição 2020" tem as tradicionais listras com as cores vermelho e azul, além de uma jangada nas costas acima do número.

"O símbolo dessa camisa foi feita com todo cuidado, de um modo diferente. Só tenho a agradecer a torcida do Fortaleza. É de uma grandeza. Tudo que ela pode mostrar que ela é grandiosa, ela mostra. Ela chega junto, seja em live, promoção ou sócio. A camisa vendeu mais de mil em uma compra às cegas. É agradecer demais", disse o presidente Marcelo Paz.

O novo uniforme, que já está à venda no site do clube por R$ 249,90, foi feito pelo gerente de produção, Bruno Bayma. "Uma camisa que carrega toda a história do Campeão Brasileiro (Série B), Cearense e do Nordeste", afirmou Paz.

O Fortaleza volta aos treinos na segunda-feira, visando a retomada do campeonato estadual, que ainda não tem data definida. Faltam três jogos para a conclusão da sexta rodada e mais quatro da última. O Ferroviário é o único classificado matematicamente para as semifinais, enquanto Fortaleza, Ceará e Guarany de Sobral completam o G4.