Com uma vitória em sete jogos, Carille deve mexer no Corinthians

Com somente uma vitória nos últimos sete jogos, o Corinthians vive um dos piores momentos na atual temporada. A sequência deixou o time mais distante da briga pelos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana.

O técnico Fábio Carille reconhece que os adversários encontraram uma maneira de marcar sua equipe e sabe que precisa fazer mudanças. Mas já avisou que não mexerá muito no estilo do time em campo. "Para grandes mudanças, é ter tempo para trabalhar e nós não vamos ter. Fazer grandes mudanças e poucos treinos podem dar resultados piores ainda", comentou.

A partida de sábado contra o Bahia no sábado é a oportunidade que o treinador tem para fazer pelo menos alguns testes na formação titular e tirar jogadores que não estão rendendo. Na quarta-feira já tem o jogo de volta contra o Independiente del Valle pela semifinal da Sul-Americana.

O setor defensivo não tem muito onde mexer. Cássio, Fagner, Gil, Manoel e Danilo Avelar são titulares absolutos. É certo também que para os quatro jogadores de linha o treinador não tem muitas opções.

Os laterais reservas Michel Macedo e Carlos Augusto não souberam aproveitar as chances que tiveram. Para o miolo da zaga, Marllon voltou recentemente de empréstimo e o uruguaio Bruno Méndez, de 21 anos, ainda tem pouca experiência para assumir um lugar na equipe.

No meio-campo, Carille pode e precisa fazer alguns ajustes. O volante Gabriel está suspenso na Copa sul-americana. Ralf tem a oportunidade de retomar a posição de titular, perdida quando se lesionou no mês passado. Junior Urso também caiu de rendimento já faz algum tempo, mas vinha tendo um voto de confiança do treinador.

A derrota por 2 a 0 para o Independiente Del Valle em casa pode tirá-lo da equipe. Matheus Jesus, que sempre entrou bem nas poucas chances que teve, é o principal candidato para a vaga. Outro que pode sair da equipe é o atacante Clayson. Para o lugar dele, Carille pode mexer bastante no ataque.

Isso porque Vagner Love pode ser deslocado para a ponta e Gustagol entrar como centroavante. No atual estilo de jogo do Corinthians, que insiste nos cruzamentos para a área, um centroavante mais alto pode ajudar a acabar com a falta de gols.

Nos últimos sete jogos, foram duas derrotas, quatro empates e apenas uma vitória.

Confira a sequência:

Sul-Americana - 0 x 0 Fluminense (em casa)

Brasileirão - 1 a 1 Avaí (fora)

Sul-Americana - 1 x 1 Fluminense (fora)

Brasileirão - 1 x 0 Atlético-MG (em casa)

Brasileirão - 2 x 2 Ceará (em casa)

Brasileirão - 0 x 1 Fluminense (fora)

Sul-Americana - 0 x 2 Del Valle (em casa)