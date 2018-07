Com uniforme 'mexicano', Sport bate a Chapecoense por 2 a 1

RECIFE - Jogando em casa, o Sport chegou neste domingo à primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Com um placar de 2 a 1, a equipe rubro-negra derrotou a Chapecoense, na Ilha do Retiro, em Recife. Assim, a equipe pernambucana chegou a quatro pontos, subindo para o 7.º lugar. Já os catarinenses seguem com apenas um ponto na 16.ª posição.

No próximo domingo, pela terceira rodada, o Sport enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre. No mesmo dia a Chapecoense encara o Corinthians, na Arena Condá, em Chapecó (SC). A curiosidade do jogo foi a "homenagem" que o time pernambucano fez à seleção do México, que jogará em Pernambuco na Copa do Mundo: atuou com um uniforme nas cores verde, vermelha e branca.

No primeiro tempo, o Sport manteve-se no ataque a maior parte do tempo. Com passes curtos e bom entrosamento, os pernambucanos pecaram na falta de velocidade. O gol de Rithely, aos 11 minutos, após aproveitar rebote do goleiro Danilo em chute de Aílton, foi um sinal de que o time da casa estava disposto a manter um ritmo forte durante a partida.

Apesar da disposição inicial por volta dos 20 minutos o rendimento dos pernambucanos caiu bastante e a equipe passou a administrar mais a posse de bola, com passes laterais e pouca objetividade.

A partida só voltou a ganhar ritmo quando a Chapecoense chegou ao empate, aos 36 minutos. Após contra-ataque e bela troca de passes, Ricardo Conceição aproveitou a meta aberta para tocar para o fundo das redes e igualar. A reação do Sport foi rápida. Três minutos depois Ananias recolocou os mandantes em vantagem depois de chute de fora da área.

Na volta do intervalo foi a vez do visitante optar por uma postura mais agressiva. Aos três minutos, Regis fez excelente jogada na esquerda e cruzou na área. Renê se antecipou a Bergson e afastou. O mesmo Regis pegou rebote e bateu para a defesa de Magrão.

Aos 26 minutos, Wanderson cobrou a falta para equipe catarinense e acertou a rede pelo lado de fora. Um minuto depois, novo sufoco. Fabinho Alves recebeu no lado direito da área, finalizou cruzado e por pouco não empatou. Aos 32, em mais uma falta, a Chapecoense chegou perto da meta rubro-negra. Ednei bateu por cima do travessão.

Durante toda o segundo tempo o Sport ficou na defesa, limitando-se a garantir a vantagem. Em um dos poucos momentos em que esteve no ataque, aos 44 minutos, Felipe Azevedo recebeu com estilo passe aéreo de Danilo, mas chegou um pouco atrasado e perdeu a chance.

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 x 1 CHAPECOENSE

SPORT - Magrão; Patric, Ferron, Durval e Renê; Rithely, Rodrigo Mancha, Ailton (Érico Júnior) e Renan Oliveira (Danilo); Ananias (Felipe Azevedo) e Neto. Técnico: Eduardo Baptista.

CHAPECOENSE - Danilo; Ednei, Rafael Lima, André Paulino e Rodrigo Birô; Wanderson, Ricardo, Ricardo Conceição (Tiago Luis), Diones (Bruno Colaço) e Regis; Bergson (Fabinho Alves) e Leandro. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS - Rithely, aos 11, Ricardo Conceição, aos 36, e Ananias, aos 39 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Danilo (Sport); Rafael Lima (Chapecoense).

ÁRBITRO - Francisco de Assis Almeida Filho (CE).

RENDA - R$ 216.200,00.

PÚBLICO - 13.671 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).