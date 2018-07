Com uruguaio Arrascaeta no banco, Cruzeiro visita o Coritiba no Paraná O Cruzeiro visita o Coritiba neste domingo, às 16 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela nona rodada, para não perder os primeiros colocados de vista no Campeonato Brasileiro. Depois de alcançar três vitórias consecutivas, o técnico Vanderlei Luxemburgo viu a sua campanha 100% acabar na última rodada, quando o time perdeu para a Chapecoense por 1 a 0.