Com vaga à Copa do Mundo de 2022 encaminhada, seleção dá espaço a novos jogadores

Líder isolada das Eliminatórias Sul-Americanas, com 18 pontos conquistados em 18 possíveis, a seleção brasileira já está muito próxima de garantir a classificação matemática à Copa do Mundo. Se mantiver os 100% de aproveitamento nos próximos três jogos, que acontecerão em setembro, o time do técnico Tite chegará aos mesmos 27 pontos que deram a quarta vaga (direta) à Colômbia para o Mundial da Rússia, em 2018. Por isso, o treinador já admite dar espaço a novos jogadores visando a competição no Catar.

Tite usou exemplos do vice-campeonato da Copa América e do ouro olímpico para mostrar que a comissão técnica já está dando essas oportunidades. "Já estamos fazendo. Quando a gente fala em despontar a gente fala em Bruno Guimarães, quando a gente fala em despontar são seis jogadores da seleção olímpica, quando a gente fala em despontar são jogadores que fazem e que concorrem nessa busca de espaço para o Mundial", afirmou o técnico, após anunciar a lista de convocados com seis jogadores que estiveram nos Jogos de Tóquio.

"Ela (seleção) tem uma base já pronta, sim. Ela estabeleceu dentro da Copa América alguns objetivos: um deles era o título, que não conquistou, mas ela teve 23 atletas que participaram de toda a competição", citou. "Ela diversificou dupla de ataque, ela modificou estrutura básica ofensiva, ela trouxe diferentes composições de meio-campo para dar oportunidade."

O treinador, porém, admitiu que há problemas a se corrigir visando a Copa do Mundo do Catar. "O seu processo criativo e de construção, que na Copa América foi um dos problemas de ajuste que nós tivemos", disse Tite.