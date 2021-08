Com vaga encaminhada na Copa do Brasil, Grêmio 'entrosa' time contra o Vitória

O técnico Luiz Felipe Scolari não esconde que sua grande preocupação é salvar o Grêmio do rebaixamento no Brasileirão. Nesta terça-feira, com vaga encaminhada às quartas de final da Copa do Brasil, vai utilizar o jogo diante do Vitória, às 19 horas, na Arena Grêmio, para melhorar o entrosamento dos titulares que prevê utilizar nos próximos jogos.

Depois de abrir ótima vantagem no confronto em Salvador, com 3 a 0 no placar, o treinador vai mandar os titulares à disposição a campo para que ganhem rodagem. Com muitos desfalques, o treinador quer deixar suas peças em condições de ajudarem na busca por mais pontos no Brasileirão.

Vanderson, por exemplo, está nas primeiras oportunidades. Assim como Ricardinho ainda não tem boa sintonia com Alisson, Jean Pyerre e Léo Pereira. O quarteto carrega a responsabilidade dos gols sem Diego Souza e Ferreira. Douglas Costa está machucado também e nem relacionado foi.

Felipão gostaria de contar com Pedro Geromel e Kannemann na defesa. A dupla titular seria um dos pilares para a equipe parar de sofrer gols e dar tranquilidade para os mais jovens se firmarem. Mas o argentino foi vetado por causa de lesão e Ruan, mais uma vez, será o titular. Após aparecer bem, o jovem já está no radar de clubes europeus e pode sair em breve. Enquanto não define o futuro, tenta frear o ataque da equipe de Salvador.

O Grêmio não quer repetir o fracasso do rival Internacional, eliminado em casa pelos baianos com derrota por 3 a 1. Mesmo sem sonhar com o título da Copa do Brasil, apesar da proximidade, sabe que os R$ 3,45 milhões da premiação pela vaga serão bem-vindos na busca por reforços.

O volante Thiago Santos foi relacionado por Felipão e pode ser a novidade da escalação. O jogador dá forte sustentação na marcação e tem tudo para resgatar a posição na luta por uma equipe mais forte na defesa como Felipão pretende usar para a fuga da vice-lanterna no Brasileirão.

Com mínima esperança de reverter o resultado, o Vitória tentará o impossível na Arena Grêmio. O time se apega na reviravolta sobre o Inter para manter o sonho vivo. Sabe, porém, que terá enorme dificuldade diante de um rival que aposta na forte marcação.