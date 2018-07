Com vaga na final, Felipe e Thiago Neves revelam alívio no Flamengo

RIO - Dois dos principais personagens da classificação do Flamengo à final da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, o goleiro Felipe e o meia Thiago Neves revelaram certo alívio após a conquista do objetivo diante do Fluminense, no último domingo à noite, no Engenhão. O primeiro deles foi decisivo ao defender duas cobranças de pênaltis na disputa final, após empate por 1 a 1 no tempo normal, enquanto o segundo foi o autor do gol que garantiu a igualdade no placar e depois desperdiçou a penalidade que bateu.

"Não estava mais aguentando de tanta ansiedade. Era muita emoção. Começamos perdendo e chegou até a bater um desespero. Mas eu sabia que uma hora ia dar certo. Tinha que dar certo. Não era justo perdermos por tudo que apresentamos no segundo tempo", afirmou Felipe.

O goleiro ainda lembrou das dificuldades e os desfalques que o time precisou superar para bater o Fluminense na semifinal. Lesionados, Ronaldinho Gaúcho e Maldonado foram vetados do duelo. "O time se abateu com os desfalques. Perdemos o Maldonado durante a semana, o Ronaldinho momentos antes do jogo e o Léo Moura logo no início da partida. Graças a Deus pude ajudar o time. Estava ali, confiante, com meu terço na mão. Ele está acabadinho, todo remendado, mas está sempre comigo e dando sorte", reforçou.

Já Thiago Neves celebrou a classificação depois de ter falhado quando poderia ter definido a classificação para o Flamengo. "No gol do jogo eu fui feliz, mas na hora do pênalti, não. Peguei mal na bola, foi uma grande defesa dele (Ricardo Berna). O Flamengo, pelo que fez em todo o segundo tempo, mereceu a classificação", disse.

Depois do erro de Thiago Neves, o atacante Diego Maurício, na sétima cobrança de pênalti, fez o gol que garantiu a vitória por 5 a 4 na disputa final. "Estou feliz porque lutamos bastante e saímos vitoriosos", comemorou o jogador.

Com o triunfo, o Flamengo jogará pelo título carioca já no próximo domingo, às 16 horas, no Engenhão, contra o Vasco, pois o time rubro-negro foi campeão do primeiro turno e agora tem a chance de levar a taça por antecipação.

