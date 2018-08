Com vaga na Libertadores na mira, Fluminense visita o Cruzeiro

Aliviado por causa do fim do jejum de quatro jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, o Fluminense agora se concentra na competição para tentar alcançar objetivos maiores. A próxima partida da equipe do técnico Marcelo Oliveira no torneio vai ser contra o Cruzeiro, às 21 horas deste sábado, no Mineirão.

O Fluminense está em nono lugar na tabela, com 26 pontos, dois a menos do que o Cruzeiro, sétimo colocado, portanto o duelo é um confronto direto. Se vencer, a equipe carioca vai crescer na disputa por uma vaga na edição de 2019 da Copa Libertadores.

Dos seis times que estariam se classificando para a competição continental, a pior campanha é do Atlético Mineiro, que tem 34 pontos, portanto oito a mais do que o Fluminense. A distancia não é inalcançável, uma vez que há ainda 18 rodadas no returno, e existe a possibilidade de mais vagas serem abertas, caso equipes no atual G6 vençam Copa do Brasil e Copa Libertadores - o próprio Fluminense pode obter sua vaga através da Sul-Americana.

Se a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na última quarta-feira, em casa, permite ao Fluminense sonhar com esse objetivo, a ameaça do rebaixamento ainda não foi encerrada. O time carioca está sete pontos á frente do Vitória, o 17º colocado, com a melhor campanha entre as equipes na zona de descenso.

Para o duelo contra o Cruzeiro, Everaldo será desfalque porque sofreu uma pancada na cabeça e nas costas contra o Corinthians, por isso vai ficar em observação. Digão pertence ao clube mineiro, por isso não está disponível para jogar, enquanto Airton é dúvida porque se recupera de fisgada da coxa, então Richard deve ser mantido no time titular.