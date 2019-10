Com vaga no G-6 ameaçada, Inter quer voltar a vencer no Brasileirão

A sequência de dois jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro fez o Internacional perder "gordura" e deixar ameaçada a vaga no G6. É com essa pressão que o time enfrenta o Cruzeiro, às 21 horas deste sábado, no Mineirão, pela 23.ª rodada.

Os dois últimos jogos, porém, foram justamente contra os principais candidatos ao título. Depois de perder para o Flamengo, por 3 a 1, no Rio, o Inter empatou em casa com o Palmeiras, por 1 a 1. Com 37 pontos, o time é o quinto colocado.

A delegação do time gaúcho embarcou para Belo Horizonte na sexta-feira à tarde, depois de realizar um treinamento leve no CT do Parque Gigante. O técnico Odair Hellmann definiu o time na atividade de quinta, que foi fechada para a imprensa. Mas mudanças serão feitas em relação ao jogo com o Palmeiras.

Apesar de Bruno retornar de suspensão, Heitor será mantido na lateral direita. Já na esquerda, Zeca deve entrar no lugar de Uendel. No ataque, Guerrero está de volta após cumprir suspensão pela expulsão diante do Flamengo e tenta encerrar o jejum de quatro jogos sem marcar gols.

O jejum tem deixado o atacante irritado, tanto que discutiu com Emerson Santos em um dos treinos da semana, quando um cobrava o outro. Os ânimos se alteraram e, não fosse a pronta ação dos colegas, e eles poderiam ter se agredido.

"Coisa normal de futebol, principalmente quando os próprios jogadores estão querendo dar mais. Tudo está resolvido", assegurou Odair Hellmann, que fez mistério na definição do time, que deve ter D'Alessandro como opção no banco de reservas.

Liberado pelo departamento médico depois de desfalcar o time nas últimas cinco partidas por conta de uma lesão muscular na coxa direita, o meia argentino D'Alessandro foi relacionado e disputa vaga com Nonato, que deve começar jogando.

"Temos que estar preparados para tudo. Temos que encarar como um jogo muito importante, há pouco tempo foi um jogo de semifinal de Copa do Brasil. Vamos lá para tentar vencer, pois temos nossos objetivos no campeonato e precisamos pontuar", disse o goleiro Marcelo Lomba.