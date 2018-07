Com Vagner Love no banco, Corinthians pega Botafogo pelo Paulistão

O Corinthians enfrentará o Botafogo, neste sábado, às 17 horas, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, com apenas dois titulares: o atacante peruano Guerrero e o lateral-esquerdo Fábio Santos. A principal atração da equipe estará no banco de reservas: Vagner Love foi relacionado para a sua primeira partida pelo clube alvinegro.

Enquanto o técnico Tite comandava um trabalho tático com os atletas que começarão jogando diante do Botafogo, o atacante de 30 anos participou em outro campo de um treino com os demais jogadores, mostrou desenvoltura e marcou três gols, sendo um deles por cobertura. Ao final da atividade, ele foi avisado pelo comandante de que estava relacionado para o jogo.

Antes do treino, Vagner Love foi apresentado oficialmente à imprensa como reforço da equipe e demonstrou entusiasmo com o seu retorno ao futebol brasileiro. Revelado pelo Palmeiras e com passagem pelo Flamengo, o atacante estava no Shandong Luneng, da China. "Quero participar desse bando de loucos e ficar louco igual a eles", disse o atacante em referência ao apelido da torcida alvinegra. Ele vestiu durante a sua apresentação a camisa 80, alusiva à marca de 80 mil sócios-torcedores atingida pelo clube.

Para conquistar uma vaga na equipe, o atacante se colocou à disposição até para jogar no meio de campo. "Nos últimos dois anos não tenho jogado muito como centroavante. No CSKA Moscou, por exemplo, fiz muito mais o trabalho de meia do que de atacante. Hoje posso jogar nas duas funções. Depende do Tite".