Com Valdivia, Gareca divulga relacionados para clássico

Sem surpresas, o técnico Ricardo Gareca divulgou na tarde deste sábado a lista de 21 jogadores relacionados para o jogo do Palmeiras contra o São Paulo, domingo, no Pacaembu. Entre os convocados estão o meia Valdivia e o atacante Cristaldo, já garantidos anteriormente na partida pelo treinador.

Valdivia está confirmado na equipe titular, enquanto o recém-contratado Cristaldo começará no banco de reservas. O meia chileno voltará ao time depois da transferência frustrada para o futebol dos Emirados Árabes Unidos. Seu futuro no clube, contudo, segue indefinido porque seu empresário já avisou que tenta negociação com o futebol francês.

Com Valdivia na equipe, Gareca deve escalar o Palmeiras com: Fábio; Wendel, Lúcio, Tobio e Victor Luis; Renato, Marcelo Oliveira, Valdivia e Allione; Mouche e Henrique. Cristaldo deve ganhar uma chance no decorrer do clássico.

Confira a lista de jogadores relacionados no Palmeiras:

Goleiros: Fábio e Deola;

Laterais: Wendel, Victor Luis e Juninho;

Zagueiros: Lúcio, Tobio e Gabriel Dias;

Volantes: Renato, Wesley, Marcelo Oliveira e Josimar;

Meias: Allione, Valdivia, Felipe Menezes e Bruno César;

Atacantes: Cristaldo, Mouche, Leandro, Henrique e Diogo.