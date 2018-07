Com Valdivia, Palmeiras goleia e reassume a liderança

SÃO PAULO - Com Valdivia em campo somente no segundo tempo, o Palmeiras não deu chance para a zebra nesta terça-feira e goleou o Icasa por 4 a 0 no Pacaembu para retomar a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Vinícius, Wesley e Alan Kardec, duas vezes, balançaram as redes nesta noite. Foram os primeiros gols do atacante com a camisa palmeirense.

Valdivia entrou em campo somente aos 18 da segunda etapa, depois de ser confirmado como titular na segunda-feira. Gilson Kleina, porém, resolveu poupá-lo no início do jogo. E só colocou o meia em campo quando o Palmeiras estava sendo ameaçado pelo Icasa - o placar ainda marcava 1 a 0.

A entrada de Valdivia e Kardec mudou o panorama da partida e facilitou a vitória dos mandantes. O Palmeiras chegou à oitava vitória na Série B e reassumiu a liderança, agora com 25 pontos, dois a mais que a Chapecoense, derrotada pelo Ceará, também nesta noite. Já o Icasa estacionou nos 13 pontos, na parte intermediária da classificação.

O JOGO

A ausência de Valdivia pesou diante da retranca do Icasa no primeiro tempo desta noite. O time visitante adotou postura cautelosa desde os instantes inicias da partida e impôs dificuldade ao Palmeiras. Sem seu principal armador, a equipe mandante apostava nas finalizações de longa distância.

Aos 7, Vinícius mandou rente ao travessão e assustou o goleiro João Ricardo. Charles também tentou aos 19, ao vir de trás, mas também mandou para fora. Até o zagueiro Henrique avançava, na tentativa de surpreender a defesa rival. O Palmeiras cercava a área do rival sem conseguir penetrar pelo meio ou ameaçar em cruzamentos na área.

Inoperante no ataque, o Palmeiras levou um susto na defesa aos 22 minutos. Henrique deu carrinho arriscado em Roberto dentro da área e o juiz marcou pênalti. Radamés bateu fraco no canto direito e parou na defesa de Fernando Prass. O Icasa ainda teve outra boa chance para marcar aos 31, quando Carlinhos aproveitou sobra pela esquerda, sem marcação, encheu o pé e mandou para fora.

Passado o susto, o Palmeiras se mandou para o ataque e abriu o placar após jogada individual de Leandro. Ele entrou na área e foi derrubado por Gilmak. O juiz assinalou a penalidade e Vinícius converteu a cobrança aos 36 minutos.

Mais solto, o time paulista passou a criar boas chances para ampliar o marcador. Mendieta foi o responsável por duas delas. Na primeira, bateu falta com perigo. E, na sequência, entrou na área driblando os marcadores e só parou na defesa de João Ricardo, aos 45.

O intervalo não diminuiu o ritmo do Palmeiras, mais confiante. O segundo gol quase surgiu aos 2 em cruzamento de Luis Filipe, pela direita, e conclusão de Vinícius dentro da pequena área. O goleiro do Icasa fez a defesa à queima-roupa.

Os visitantes, no entanto, continuavam a levar perigo em lances isolados. Preocupado, Gilson Kleina resolveu fazer mudanças para confirmar a vitória. Aos 18, colocou Valdivia e Alan Kardec em campo, nas vagas de Vinícius e Mendieta.

As alterações deram maior segurança ao time no meio-campo e deixaram o ataque mais perigoso. Tanto que Kardec não desperdiçou oportunidade e tratou de marcar seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras aos 31, ao escorar de cabeça cobrança de escanteio de Juninho.

Valdivia também deu sua contribuição para a vitória. Aos 39, ele roubou a bola no ataque e iniciou jogada que culminou em chute certeiro de Wesley no ângulo esquerdo: 3 a 0. Inspirado, o meia ainda fez bela jogada aos 46, enfileirando marcadores pelo caminho até dar assistência para finalização tranquila de Kardec para as redes. Os dois gols no fim confirmaram o favoritismo dos paulistas, que chegaram ao sexto jogo sem derrotas na Série B.

O Palmeiras volta a campo já nesta sexta-feira para enfrentar o Bragantino, às 19h30, novamente no Pacaembu. O Icasa jogará na tarde do dia seguinte, contra o São Caetano, em Juazeiro do Norte (CE).

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 4 x 0 ICASA

PALMEIRAS - Fernando Prass; Luis Felipe, Vilson, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Charles, Wesley e Mendieta (Valdivia); Leandro (Ananias) e Vinícius (Alan Kardec). Técnico: Gilson Kleina.

ICASA - João Ricardo; Neílson, Luiz Otávio, Luis Gustavo e Carlinhos; Gilmak, Da Silva, Radamés e Chapinha (Adalgísio Pitbull); Roberto (Alex William) e Juninho Potiguar (Leandrinho). Técnico: Sidney Moraes.

GOLS - Vinícius (pênalti), aos 36 minutos do primeiro tempo. Alan Kardec, aos 31 e aos 46, e Wesley, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Henrique, Luiz Otávio, Gilmak, Chapinha, Radamés, Alan Kardec,

ÁRBITRO - Eduardo Tomaz de Aquino Valadãao (GO).

RENDA - R$ 400.975,00.

PÚBLICO - 12.890 pagantes (14.009 no total).

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).