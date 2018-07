Com Vanderlei e sem Zeca e Rodrigão, Santos viaja para jogo na Colômbia

A delegação do Santos seguiu nesta segunda-feira para Bogotá, local do seu terceiro compromisso na fase de grupos da Copa Libertadores, na próxima quarta, diante do Independiente Santa Fe, no Estádio El Campín. A lista de relacionados definida pelo técnico Dorival Júnior não conta com Zeca e Rodrigo e tem como novidade, ao menos no torneio continental, Vanderlei.

O lateral-esquerdo Zeca sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho esquerdo na última segunda-feira, no duelo com a Ponte Preta, quando o Santos foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista. Ele passou por artroscopia na última quarta-feira e será substituído pelo polivalente meio-campista Jean Mota.

O outro ausente por lesão, o atacante Rodrigão, se recupera de uma forte amidalite. Já o zagueiro Cleber não viajou por opção da comissão técnica, o que deixará o volante Yuri como reserva imediato da dupla formada por David Braz e Lucas Veríssimo.

Goleiro titular do Santos, Vanderlei ficou de fora dos dois primeiros jogos da equipe na Libertadores por causa de fratura do dedo anelar e luxação do dedo médio da mão esquerda, lesões sofridas durante treino no CT Rei Pelé em 12 de fevereiro. Agora, portanto, ele disputará o seu primeiro jogo nesta edição do torneio continental.

Assim, o Santos deve entrar em campo nesta quarta-feira com a seguinte formação: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Verissimo, David Braz e Jean Mota; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Vitor Bueno, Ricardo Oliveira e Bruno Henrique.

Com quatro pontos, o Santos lidera o Grupo 2 da Libertadores após duas rodadas, com um de vantagem para o Santa Fe. Confira a lista de 19 jogadores relacionados por Dorival para o duelo na Colômbia:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir.

Zagueiros: David Braz e Lucas Veríssimo.

Laterais: Matheus Ribeiro e Victor Ferraz.

Meio-campistas: Jean Mota, Leandro Donizete, Lucas Lima, Rafael Longuine, Renato, Thiago Maia, Vitor Bueno e Yuri.

Atacantes: Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Ricardo Oliveira e Vladimir Hernández.