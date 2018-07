Com Vanderlei inspirado, Santos vence a Chapecoense na Arena Condá

O Santos se recuperou da eliminação na Copa do Brasil e venceu a Chapecoense por 1 a 0, na Arena Condá, em Chapecó, neste domingo, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o gol marcado por Lucas Lima, o time paulista foi aos 58 pontos, permanecendo na quarta colocação. Os catarinenses caíram uma posição na tabela e agora ocupam o 12º lugar, com 42 pontos.

A bola mal rolou e o Santos chegou ao primeiro gol com Lucas Lima. Aos três minutos, o goleiro Danilo foi tentar o drible, mas Jean Mota roubou a bola, Copete pegou a sobra e rolou para o meia encobrir toda a zaga catarinense para abrir o placar. A Chapecoense acordou para o jogo e passou a dominar as ações, principalmente em jogadas pelo lado direito. Aos 27 minutos, Gimenez cruzou e Kempes tentou a finalização, mas foi interceptado pela zaga.

O empate quase veio dois minutos depois, com chute de fora da área de Gil que passou perto do gol de Vanderlei. O goleiro salvaria o Santos no último minuto do primeiro tempo, em chute de longe de Matheus Biteco, que foi espalmado para fora. Os donos da casa voltaram dos vestiários pressionando os paulistas. Aos 17, Bruno Rangel recebeu livre na área e chutou para um milagre do goleiro adversário. Dois minutos depois e Vanderlei salvou mais uma vez, em jogada de Gil.

O goleiro apareceria novamente aos 26 minutos, em bom ataque da equipe catarinense. O Santos recuou bastante e o gol de empate parecia estar próximo. Mas em dia inspirado, Vanderlei saiu sem ser vazado do jogo e garantiu a vitória do seu time.

O Santos tem clássico contra o Palmeiras na próxima rodada. O jogo será na Vila Belmiro, às 19h30 do próximo sábado. A Chapecoense é a adversária do Corinthians, no mesmo dia, a partir das 16h30, no Itaquerão. Antes desta partida, na próxima quarta-feira, a equipe catarinense recebe em Chapecó o Junior Barranquilla, no segundo jogo das quartas de final da Copa Sul-americana. A equipe brasileira precisa vencer por dois gols de diferença para passar às semifinais.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 0 X 1 SANTOS

CHAPECOENSE - Danilo; Gimenez (Hyoran), Thiego, Neto, Dener Assunção; Matheus Biteco, Gil, Cleber Santana; Ananias, Kempes (Bruno Rangel), Tiaguinho (Arthur Maia). Técnico: Caio Júnior.

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, David Braz; Zeca, Renato, Thiago Maia, Jean Mota, Lucas Lima (Yuri); Copete (Fabián Noguera), Ricardo Oliveira (Joel). Técnico: Dorival Júnior.

GOL - Lucas Lima, aos 3 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gimenez (Chapecoense); Victor Ferraz, Luiz Felipe (Santos).

ÁRBITRO - Nielson Nogueira Dias (PE).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).