Com Vanderlei Luxemburgo no comando, Sport tenta reverter vantagem do Botafogo

Com os ânimos renovados por conta da contratação do treinador Vanderlei Luxemburgo, o Sport enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Como perdeu o confronto de ida por 2 a 1, o time pernambucano precisa de uma vitória simples para avançar de fase.

Logo em sua apresentação, o novo comandante do Sport garantiu que estará à beira do gramado para dirigir a equipe. "Eu quero estar la com os jogadores, sofrendo juntos com eles, pra poder ajudar de alguma maneira com a minha experiência. Quero estar lá e já poder participar dessa possibilidade de passar pra uma outra fase da competição. Por isso eu convoco o torcedor para a Ilha estar lotada, porque é a primeira decisão que eu vou participar", disse.

Para o jogo, Vanderlei Luxemburgo poderá contar com os retornos do meia Diego Souza e do volante Ronaldo, que foram desfalques no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. Por outro lado, Samuel Xavier, Raul Prata e Ronaldo Alves seguem no departamento médico e estão fora da partida.

O Botafogo, por sua vez, entra em campo para manter o bom momento que vive na temporada. Vindo de duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e classificado às oitavas de final da Copa Libertadores, os cariocas agora buscam garantir, também, a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Para isso, a ideia é saber explorar a vantagem obtida no embate da ida, já que um empate basta para avançar.

O tom de mistério marcou o último treino antes da viagem para o Recife. É fato, porém, que o volante Bruno Silva, suspenso, e o lateral-direito Arnaldo, que não foi inscrito, não reúnem condições para jogar. Quem também não deve atuar é o meia argentino Montillo, em fase final de recuperação. O técnico Jair Ventura ao menos terá à disposição o zagueiro Joel Carli, que foi poupado contra o Bahia pelo Brasileirão e está de volta. Na direita, a tendência é que Emerson Santos jogue improvisado.

Jair Ventura ressaltou a importância do duelo. "Queremos fazer o melhor na Copa do Brasil também. Temos esse grande desafio contra essa boa equipe que é o Sport. Vamos atrás da classificação", disse.