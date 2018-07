Com vantagem do empate, Atlético-GO luta para não cair Uma verdadeira decisão está à espera do Atlético Goianiense no jogo contra o Vitória, neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos estão com 41 pontos e lutam para fugir da última vaga destinada ao rebaixamento à Série B - Prudente, Goiás e Guarani já caíram antecipadamente. Por ter dois triunfos a mais (11 a 9), o clube goiano joga pelo empate para se livrar da queda.