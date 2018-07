Com vantagem em 1º, Cruzeiro garante não se acomodar

BELO HORIZONTE - Líder isolado do Brasileirão com 37 pontos, o Cruzeiro enfrentará o Flamengo neste domingo pela terceira vez em 18 dias. O jogo, válido pela 19ª rodada do campeonato, será disputado a partir das 16 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte. Nos dois confrontos anteriores, pela Copa do Brasil, a equipe mineira acabou sendo eliminada do torneio.

Caso vença o Flamengo, o Cruzeiro pode abrir uma vantagem ainda maior na liderança do Brasileirão - para isso, depende também que Atlético-PR e Botafogo, ambos com 33 pontos, sejam derrotados neste domingo. Apesar do bom momento, o técnico Marcelo Oliveira diz que a equipe não vai se acomodar com os resultados que obteve até agora.

"Nosso grupo é maduro e muito comprometido. A gente quase que faz este trabalho de psicólogo, exercitando diariamente a consciência de que não podemos contentar com aquilo que foi feito, nós precisamos mais", afirmou o treinador, lembrando que o Cruzeiro já conquistou o título simbólico de campeão do primeiro turno do Brasileirão.

O volante Souza pode ser a novidade do time na partida deste domingo contra o Flamengo. Ele se recuperou de dores da panturrilha e treinou normalmente, mas a sua escalação não é garantida.