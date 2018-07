Com vantagem, Flamengo busca classificação em casa

É com uma boa vantagem, conquistada após a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, que o Flamengo entra em campo nesta quarta-feira, às 22 horas, no estádio do Maracanã, no Rio, buscando uma vaga à semifinal da Copa do Brasil. Mas, apesar de jogar em casa e precisando somente de um empate, o técnico Vanderlei Luxemburgo prega cautela contra o América-RN.

A preocupação do treinador é que a euforia da torcida após a goleada sobre o Cruzeiro, no último domingo, atrapalhe. O Maracanã mais uma vez receberá grande público - mais de 27 mil ingressos haviam sido comercializados até a tarde desta terça.

"O torcedor precisa saber que o jogo é decisivo. Assim como não tem constituição no futebol que dizia que o Cruzeiro não perderia dois jogos seguidos, não tem a que garanta a nossa classificação. Existe a mania de deixar as coisas leves no Flamengo, mas o foco continua o mesmo. Quem vai ao jogo, não é para ver uma festa, mas para ajudar o time a passar de fase", insistiu Vanderlei Luxemburgo.

O técnico manteve o mistério sobre a equipe que irá a campo, mas é provável que ela seja diferente daquela que enfrentou os mineiros. O zagueiro Chicão deverá ser poupado, assim como o atacante Eduardo da Silva.