Com VAR e gol nos acréscimos, Lazio e Milan empatam e seguem colados no Italiano

Com direito à utilização do árbitro assistente de vídeo (VAR, na sigla em inglês), e gol nos acréscimos da partida, Lazio e Milan empataram em 1 a 1 neste domingo, no Estádio Olímpico, em Roma, e seguem próximos na tabela de classificação do Campeonato Italiano. O duelo foi válido pela 13.ª rodada.

Com o empate, os dois times seguem colados. A Lazio ocupa a quarta colocação, que dá um lugar na próxima edição da Liga dos Campeões, e tem 23 pontos, um a mais que o Milan, que ocupa o quinto lugar, na zona de classificação à Liga Europa. Ambos estão longe da líder Juventus, que soma 37 pontos.

Depois de um primeiro tempo monótono, com poucos lances de perigo, a partida melhorou na etapa final, quando saíram os gols. O Milan abriu o placar com gol do atacante marfinense Franck Kessié, aos 32 minutos. O juiz acionou O VAR, e depois de um minuto para avaliar o lance, validou a jogada.

Após desperdiçar algumas oportunidades, a Lazio empatou a partida já nos acréscimos, aos 48 minutos. O meia argentino Joaquín Correa aproveitou bate-rebate dentro da área para encher o pé e deixar tudo igual.

Lazio e Milan têm compromissos na próxima quinta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga Europa. O time da capital italiana visita o Apollon Limassol, do Chipre, enquanto que a equipe de Milão encara o Dudelange, de Luxemburgo, em casa, no San Siro.