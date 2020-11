Com Vargas, Atlético-MG encara o Corinthians em São Paulo de olho na liderança

Empolgado pela goleada por 4 a 0 sobre o Flamengo que encerrou uma série de quatro partidas sem vencer no Brasileirão, o Atlético-MG pega o Corinthians neste sábado, às 19 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo, de olho na liderança da competição. O duelo é válido pela 21ª rodada e deve marcar a estreia do atacante Eduardo Vargas.

O Atlético é o vice-líder, com 35 pontos, apenas um a menos que o líder Internacional. Logo, se vencer e o rival gaúcho tropeçar, a liderança estará assegurada. O time mineiro teve mais uma semana livre de treinos, já que não disputa outra competição, e está totalmente focado no Brasileirão.

Apresentado no começo da semana, Eduardo Vargas deve estrear, e logo como titular. O chileno, contratado a pedido do técnico Jorge Sampaoli, participou dos últimos treinos na Cidade do Galo e foi relacionado para o jogo. É provável que forme o trio de ataque com Eduardo Sasha e Keno. Ele estava no Tigres, do México.

"Ele está 100% já. Um cara muito rápido, de explosão, tiro curto, já está fazendo seus gols nos treinos, está treinando finalização. Deu pra ver que ele está com vontade, está querendo e veio para nos ajudar", resumiu Allan, sobre as primeiras impressões de Vargas.

Recuperado de um edema na coxa, Nathan deve voltar. O meio-campista treinou normalmente quinta e sexta-feira e é peça importante no esquema de Sampaoli, ainda mais neste momento, em que o treinador não pode contar com Jair, lesionado, e Alan Franco, que está a serviço da seleção equatoriana nas Eliminatórias. Allan e Zaracho devem ser os outros titulares no meio de campo. Hyoran é outra alternativa para o setor.

No ataque, o desfalque é Jefferson Savarino, também indisponível por conta de convocação à seleção venezuelana. O zagueiro paraguaio Junior Alonso também está fora por esse motivo. A equipe mineira também não terá o lateral Mariano, que sofreu lesão em treino desta semana e já iniciou tratamento.