Com várias opções no ataque, Sport entra ofensivo contra o Vasco no Recife O Sport encara o Vasco neste sábado, às 16h30, na Arena Pernambuco, no Recife, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, com um time ofensivo para continuar entre os primeiros da competição. O técnico Eduardo Baptista tem tido que conviver com a chamada "dor de cabeça boa". Diferente do que era comum há algum tempo, o treinador dispõe agora de várias opções para escalar seu ataque. Após a estreia do atacante André no jogo passado, contra o Joinville, o meia-atacante Marlone foi regularizado e pode entrar contra os cariocas.