Com vários desfalques, Internacional terá Pottker e Guerrero contra o Avaí

Sem poder contar com Víctor Cuesta (suspenso), Emerson Santos, Rodrigo Moledo, Rafael Sóbis (lesões musculares) e Nonato (problema no púbis), o técnico interino Ricardo Colbachini tem mais uma dúvida e dois reforços para escalar o time do Internacional para o duelo com o Avaí, nesta quinta-feira, às 19h15, em Florianópolis, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O volante Rodrigo Lindoso, que deixou o campo no empate sem gols com o Santos, no domingo, será reavaliado até o dia do jogo em Santa Catarina. A boa notícia foi a presença do atacante William Pottker no treino desta segunda-feira, no CT do Parque Gigante. O jogador se movimentou normalmente, recuperado de lesão muscular na coxa direita. O atleta está fora do time desde 15 de setembro, na vitória sobre o Atlético-MG, por 3 a 1, no Independência.

Além do retorno de Pottker, Colbachini vai poder escalar o atacante peruano Paolo Guerrero, após integrar a seleção de seu país. Ele vai se unir à delegação do Inter diretamente em Florianópolis, na quarta-feira.

"A camisa do Inter sempre pede vitórias e, nesse jogo contra o Avaí, temos que ir lá e conquistar a vitória fora de casa. Vamos botar todas as forças para vencer e voltar ao G6", afirmou o goleiro Marcelo Lomba, referindo-se ao sétimo lugar da equipe no Brasileirão, com 39 pontos, dois atrás do rival Grêmio.

O elenco do Inter volta aos treinamentos nesta terça-feira pela manhã. A equipe não vence no Brasileirão há cinco jogos. Perdeu para Flamengo (3 a 1) e CSA (1 a 0), além de empatar com Palmeiras, Cruzeiro e Santos.