Com vários jovens, Santos divulga nova lista de inscritos para a Libertadores

Com a presença de vários atletas oriundos das categorias de base, o Santos divulgou a nova lista de inscritos para a retomada da Copa Libertadores, que volta a ser disputada na terça-feira após mais de seis meses de paralisação em razão da pandemia de covid-19.

Entre as principais novidades da lista estão os zagueiros Alex e Wagner, os meio-campistas Ivonei, Anderson Ceará e Lucas Lourenço e os atacantes Marcos Leonardo e Lucas Braga, este que voltou de empréstimo recentemente da Inter de Limeira e tem sido titular com o técnico Cuca.

"É uma competição que todos querem jogar. É um sonho de criança. Poder ser inscrito e estar participando é uma honra. Espero que a gente vá longe", disse o meia Lucas Lourenço.

Com a possibilidade de cinco substituições por partida, a Conmebol autorizou que os clubes inscrevam até 40 atletas para a retomada da competição continental - o limite anterior era de 30 jogadores por equipe. A entidade também permitiu que jogadores que já disputaram o torneio em 2020 defendam outra agremiação nesta edição.

Com o limite de vagas ampliado, o Santos usou nomes da equipe B, que ainda não fazem parte oficialmente do time principal, para completar a lista. Gabriel Pirani, Fernando Pileggi, Vinicius Balieiro, Lucas Sena, Allanzinho, Matheus Moraes, Bruno Henrique e Paulo Mazoti apareceram na relação. Pirani ficou com a camisa 9, antes utilizada por Lucas Venuto, emprestado ao Sport.

Líder do Grupo G, com seis pontos em dois jogos, o Santos volta a disputar a Libertadores na próxima terça-feira, contra o Olimpia, do Paraguai, às 21h30, na Vila Belmiro.

O último jogo do time alvinegro na competição sul-americana aconteceu no dia 10 de março, também em casa. Na ocasião, superou o Delfín, do Equador, por 1 a 0, gol marcado pelo zagueiro Lucas Veríssimo.

Confira a nova lista de jogadores inscritos e a numeração fixa:

1 - Vladimir

2 - Luiz Felipe

3 - Felipe Jonatan

4 - Pará

5 - Alison

6 - Wagner

7 - Carlos Sánchez

8 - Jobson

9 - Gabriel Pirani

10 - Soteldo

11 - Marinho

12 - Raniel

13 - Madson

14 - Luan Peres

15 - Renyer

16 - Tailson

17 - Jean Mota

18 - Sandry

19 - Kaio Jorge

21 - Diego Pituca

23 - Arthur Gomes

24 - John

25 - Fernando Pileggi

26 - Vinícius Balieiro

27 - Lucas Sena

28 - Lucas Veríssimo

29 - Derick

30 - João Paulo

31 - Alex

32 - Allanzinho

33 - Bruno Henrique

34 - Anderson Ceará

35 - Ivonei

36 - Lucas Braga

37 - Lucas Lourenço

38 - Marcos Leonardo

39 - Matheus Moraes

40 - Paulo Mazoti