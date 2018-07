Com Verrati, Belotti e Immobile, Ventura convoca Itália para encarar a Espanha

A Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano) divulgou neste sábado os convocados para as partidas contra Espanha e Israel pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo da Rússia em 2018.

As principais novidades na lista do técnico Gian Piero Ventura são as presenças do meia Marco Verrati, do Paris Saint-Germain, e dos atacantes Andrea Belotti, do Torino, e Ciro Immobile, da Lazio. A baixa fica por conta do volante Claudio Marchisio, da Juventus, que se recupera de uma lesão no joelho e deve ficar ainda um mês longe dos gramados.

Outra novidade é o retorno do goleiro Mattia Perin, do Genoa, que se recuperou recentemente de um problema no joelho. Os 25 convocados se reúnem na noite deste domingo em Florença.

A Itália enfrenta a Espanha no próximo sábado, dia 2 de setembro, em um clássico que vale a liderança do Grupo G das Eliminatórias. As duas seleções dividem a ponta da chave, com 16 pontos, mas os espanhóis levam vantagem no saldo de gols (18 a 14). No dia 5, uma terça-feira, a Itália receberá Israel, atual quarta colocada, com nove pontos.

Confira os convocados da seleção italiana:

Goleiros - Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan) e Mattia Perin (Genova).

Defensores - Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Andrea Conti (Milan), Danilo D'Ambrosio (Inter), Matteo Darmian (Manchester United), Daniele Rugani (Juventus) e Leonardo Spinazzola (Atalanta).

Meio-campistas - Daniele De Rossi (Roma), Riccardo Montolivo (Milan), Marco Parolo (Lazio), Lorenzo Pellegrini (Roma) e Marco Verratti (Paris Saint-Germain).

Atacantes - Federico Bernardeschi (Juventus), Antonio Candreva (Inter), Stephan El Shaarawy (Roma), Lorenzo Insigne (Napoli), Andrea Belotti (Torino), Eder Citadin Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Southampton) e Ciro Immobile (Lazio).