Com veto do Coritiba, Atlético-PR joga em Ponta Grossa O Atlético-PR vai receber o Londrina na noite de domingo, pela primeira rodada do Campeonato Paranaense, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, a cerca de 120 quilômetros de Curitiba. Como a Arena da Baixada está em reforma para a Copa do Mundo de 2014, a direção do clube queria atuar no Estádio Couto Pereira, pertencente ao rival Coritiba, mas não teve sucesso.