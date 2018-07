Com Victor inspirado, Atlético-MG busca vitória de virada sobre xará goianiense

O Atlético Mineiro venceu o Atlético Goianiense por 2 a 1, de virada, neste domingo, no estádio Olímpico, em Goiânia, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do triunfo, a equipe visitante não fez um bom jogo e os anfitriões só não saíram de campo com um triunfo graças à grande atuação do goleiro Victor.

O time goiano, que vinha animado após empate por 2 a 2 com o São Paulo, no Morumbi, continua na lanterna com apenas oito pontos. A equipe mineira interrompeu a série de dois jogos sem vitória e subiu para o nono lugar, com 20 pontos, a um do G6.

Em campo, as equipes iniciaram a partida em ritmo bastante cadenciado por conta do calor e da baixa umidade do ar, que gerou uma parada técnica para hidratação aos 20 minutos. Somente após a pausa é que a partida melhorou.

Aos 23 minutos, o time da casa abriu o placar. Bruno Pacheco cobrou falta da esquerda, Fred desviou no meio da área e a bola sobrou do outro lado para Igor. O volante bateu de primeira e acertou o canto esquerdo de Victor.

A vantagem animou os goianos, apoiados por sua torcida. Niltinho criou outra grande chance aos 34, quando invadiu a área pelo lado direito e bateu rasteiro. Desta vez, Victor esticou o pé esquerdo e mandou para escanteio. O goleiro evitou de novo o gol aos 44, quando saltou e espalmou o chute de longe de Paulinho.

O time mineiro ficou devendo futebol. Foi apático e não conseguiu chutar uma bola no goleiro Felipe Garcia. No intervalo, o técnico Roger Machado fez duas mudanças. Tirou o zagueiro Bremer, que já tinha cartão amarelo, para a entrada de Matheus Mancini, enquanto saiu Marlone para a entrada de Robinho.

Os goianos voltaram recuados para explorar os contra ataques. E tiveram tudo para ampliar o placar aos três. Paulinho foi lançado nas costas da defesa e ficou cara a cara com Victor. Ele chutou rasteiro, mas o goleiro deu um toque sutil com a ponta dos dedos e mandou a bola para escanteio.

Os mineiros empataram aos 11. Fred desviou de cabeça a falta cobrada por Cazares. O gol deu ânimo e a virada veio em um contra-ataque aos 27 minutos. Alex Silva cruzou da direita e Elias mandou para as redes de cabeça.

No desespero, o técnico Doriva fez duas trocas no time goiano. Entraram Luis Fernando e Jonathan nas vagas, respectivamente, de Igor e André Castro. Nada mudou. O time já estava abatido e sem força de reação.

No meio de semana, pela 15.ª rodada, o Atlético Goianiense vai pegar o Sport, em Recife, na quinta-feira, às 19h30. Na quarta-feira, às 21h45, o Atlético Mineiro recebe o Bahia, no Mineirão, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 1 X 2 ATLÉTICO-MG

ATLÉTICO-GO - Felipe Garcia; André Castro (Jonathan), Roger Carvalho, Gilvan e Bruno Pacheco; Marcão Silva, Igor (Luis Fernando), Paulinho e Jorginho (Andrigo); Niltinho e Walter. Técnico: Doriva.

ATLÉTICO-MG - Victor; Alex Silva, Gabriel, Bremer (Matheus Mancini) e Leonan; Adilson, Rafael Carioca, Elias e Marlone (Robinho); Cazares (Gustavo Blanco) e Fred. Técnico: Roger Machado.

GOLS - Igor, aos 23 minutos do primeiro tempo; Fred, aos 11, e Elias, aos 27 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Pablo dos Santos Alves (PB).

CARTÕES AMARELOS - Paulinho e Bruno Pacheco (Atlético-GO). Bremer, Robinho e Victor (Atlético-MG).

RENDA - R$ 90.530,00

PÚBLICO - 4.220 pagantes (5.235 total)

LOCAL - Estádio Olímpico, em Goiânia (GO).