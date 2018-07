Com Victor na seleção, Giovanni celebra chance de ser titular no Atlético-MG

BELO HORIZONTE - A convocação de Victor para a Copa do Mundo certamente foi muito celebrada pelo goleiro, que representará a seleção brasileira, mas também por seu reserva.

Com a determinação da Fifa que impede o titular de estar em campo nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, Giovanni ganhou uma vaga no Atlético-MG e atuará já nesta quinta-feira, contra o Vitória, fora de casa.

"Eu já estava sabendo dessa possibilidade pela convocação do Victor para a seleção brasileira e vinha trabalhando forte com o Chiquinho (Francisco Cersósimo, preparador de goleiros) para poder dar sequência ao trabalho. Deixamos para trás a fase ruim, conseguimos duas vitórias e a tendência é continuar. Temos mais um jogo fora de casa e vamos buscar mais uma vitória", disse o goleiro.

Apesar de saber da responsabilidade de substituir um goleiro com a qualidade de Victor, Giovanni garantiu estar preparado. "Só de jogar em um time grande como o Atlético-MG, você já tem que estar sempre bem preparado. Temos muitas ausências, mas tenho certeza que quem o professor optar por colocar nos próximos jogos vai corresponder."