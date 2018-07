Com Victorino na seleção, Léo ganha chance no Cruzeiro As seguidas ausências de Victorino fazem de Léo quase que um 12.º titular do Cruzeiro. Neste domingo, contra o Palmeiras, o uruguaio estará servindo à sua seleção nacional. Mais uma chance para Léo começar jogando e tentar buscar uma vaga definitiva na equipe do técnico Cuca.