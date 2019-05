Com vídeo de Pelé e homenagem a time de 1964, Santos apresenta nova camisa

O Santos apresentou nesta terça-feira a sua nova camisa branca para a sequência da temporada. Realizado na Vila Belmiro, o evento marcou o lançamento da camisa com inspiração no time de 1964 e contou com a presença de ídolos históricos do clube, membros do elenco e a exibição de uma mensagem de Pelé.

Em 1964, o Santos conquistou os títulos do Campeonato Paulista, do Rio-São Paulo e da Taça Brasil com um elenco recheado de craques, entre eles Dorval, Lima, Mengálvio e Pepe, além de Pelé. "Todo mundo sabe que eu sou um homem brasileiro de três corações. E um deles, claro, é do Santos Futebol Clube. Espero que nosso time tenha a mesma sorte que tivemos em 1964: campeão!", afirmou o Rei do Futebol no vídeo divulgado pelo Santos.

A camisa tem estilo clássico e conta com dois selos criados pela Umbro para exaltar o tema da camisa. A primeira insígnia, que na barra da camisa, fala sobre os três títulos conquistados e sua data comemorativa em 2019, enquanto a segunda, na parte de trás da gola, traz uma mescla entre o diamante da empresa de material esportivo e os 55 anos da Tríplice Coroa de 1964. A numeração, que vinha sendo dourada, voltou a ser preta.

O novo manto é tão especial que até o Rei de Todos mandou um recado. Obrigado por participar deste momento, @Pele. O futebol é eternamente grato a você, majestade! #55AnosTrípliceCoroa pic.twitter.com/WYcMnzjAVz — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 30 de abril de 2019

O lateral-esquerdo Felipe Jonatan e o meia Jean Mota foram os atletas do atual elenco a participarem do lançamento, ao lado de Maurine, do time feminino, e de Samuel, da equipe sub-11. Além disso, o craque Giovanni também esteve presente ao evento.

A estreia oficial da nova camisa do Santos será nesta quinta-feira, às 19h15, quando o time vai receber o Fluminense, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.